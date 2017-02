Belen Rodriguez perde la pazienza sui social: le parole di Stefano De Martino commuovono

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ancora al centro del gossip. La showgirl e il ballerino napoletano, pur essendosi separati ufficialmente, continuano ad essere legati l’uno all’altra, almeno per il mondo del gossip.

BELEN RODRIGUEZ, LO SFOGO SUI SOCIAL: STEFANO DE MARTINO COMMUOVE

Belen Rodriguez, in vacanza con Andrea Iannone, sui social, si è lasciata andare ad un duro sfogo che i fans hanno interpretato come l’ennesima frecciatine diretta all’ex marito Stefano De Martino.

“Non ho pazienza per alcune cose, non perché sia diventata arrogante, semplicemente perché sono arrivata a un punto della mia vita, in cui non mi piace più perdere tempo con ciò che mi dispiace o mi ferisce. Non ho più pazienza per il cinismo, critiche eccessive e richieste di qualsiasi natura. Ho perso la voglia di compiacere a chi non mi aggrada, di amare a chi non mi ama e di sorridere a chi non mi sorride. Non dedico più un minuto a chi mente o vuole manipolare. Ho deciso di non convivere più con la presunzione, l’ipocrisia, la disonestà e le lodi a buon mercato. Non mi adeguo più ai provincialismi e ai pettegolezzi. Non sopporto conflitti e confronti. Credo in un mondo di opposti, per quello evito le persone rigide e inflessibili. Nell’amicizia non mi piace la mancanza di lealtà e il tradimento. Non mi accompagno con chi non sappia elogiare e incoraggiare. Ma soprattutto non ho nessuna pazienza per chi non merita la mia pazienza”, scrive Belen.

Nelle stesse ore, però, Stefano De Martino emoziona il pubblico di Amici. Il ballerino ha raccolto lo sfogo di Giulia che, parlando della passione per la danza, rivela il difficile rapporto che ha con il padre che non l’ha mai sostenuta in questa scelta. Stefano De Martino cerca di consolarla con parole che hanno toccato il cuore dei fans. “Non devi creare un distacco tra te e questa situazione, perché tutto quello che è distacco crea confusione, incomprensioni. Secondo me dovresti partecipare a questa cosa, ti farebbe bene. -ha detto Stefano De Martino alla ballerina– Tuo padre si renderà conto di quanto poco tempo ha passato con te e gli mancherai un sacco. La vita è imperfetta, non c’è un prima e un dopo, le cose non vanno sempre come vorremmo, ma si può sempre rimediare, e tu non devi perdere tempo”.