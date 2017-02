Stefano De Martino zittisce i fans e difende Belen Rodriguez così!

Belen Rodriguez continua ad essere nel mirino dei fans che non accettano la sua nuova vita accanto ad Andrea Iannone sognando un ritorno di fiamma con Stefano De Martino. La showgirl argentina è, così,la destinataria di commenti spesso velenosi che, in queste ore hanno fatto sbottare anche Stefano De Martino.

STEFANO DE MARTINO DIFENDE BELEN RODRIGUEZ

A far scattare Stefano De Martino è stato il commento di una fan. «Ho letto l’articolo su Chi che parla di te e Belen, non so se sia del tutto vero ma se la tua ex si sta comportando in quel modo allora spero si renda presto conto degli errori che sta commettendo! E senza offesa per Iannone, ma tra te e lui non c’è paragone! Stravinci in tutto!».

Stefano De Martino, reduce da una vacanza rigenerante, ha risposto alla fan su Instagram così: «Sinceramente – ha scritto – tutte queste chiacchiere non fanno altro che distruggere gli sforzi di due persone che con le difficoltà del caso cercano di mantenere un sano equilibrio per il bene di un bambino. Quello che posso dirvi è che sia io che Belen stiamo facendo del nostro meglio per la serenità di nostro figlio. Capisco il gossip come comprendo l’essere fan di una persona piuttosto che di un’altra ma c’è un limite a tutto. Sono stanco delle persone che insultano Belen per sostenere me o viceversa, come ho già detto in precedenza mi danno parecchio fastidio alcuni commenti in quanto si parla della madre mio figlio. Per sostenere una persona non bisogna denigrarne un’altra».