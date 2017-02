Uomini e Donne, l’ex tronista diventa attore: debutto accanto a Raoul Bova

Da Uomini e Donne alla recitazione il passo è breve per un ex protagonista di Uomini e Donne che ha annunciato il suo debutto accanto ad uno degli attori più importanti del cinema italiano come Raoul Bova.

UOMINI E DONNE, ERNESTO RUSSO ATTORE

Dopo essere diventato popolare partecipando come cavaliere al trono over di Uomini e Donne, Ernesto Russo, famoso anche per essere un rinomato chef, è pronto per debuttare come attore. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ernesto Russo che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del sito Isa e Chia ha svelato che debutterà in una fiction accanto a Raoul Bova.

“Sto lavorando insieme a degli attori di spessore sul set di Ultimo, la serie che ha per protagonista Raoul Bova. Mi sto dilettando nei panni di un poliziotto in borghese. Sto vivendo senza ombra di dubbio una bellissima esperienza, anche se non è l’ambizione della mia vita […]. Mi hanno proposto questa piccola parte e mi son detto: ‘Perché no?!’ Mi cercano spesso per ruoli da bandito oppure da poliziotto infiltrato. Quando non ho altri particolari impegni, valuto e, se mi sento all’altezza, accetto il ruolo. […] Non sono un attore, ma il mio aspetto un po’ da selvaggio mi aiuta!”.

Ernesto, poi, ha parlato anche della storia d’amore con Laura Cola, conosciuta proprio nel trono over: “Tra di noi c’è sicuramente un legame forte e in questo momento stiamo cercando di capire se quello può bastare. […] Con Laura stiamo attraversando una fase in cui non mancano gli alti e bassi, ma del resto fa tutto parte della vita… è tutto un po’ borderline”.