Lele Esposito di Amici vince Sanremo Giovani 2017: le parole per Maria De Filippi e il mancato gesto di Elodie

In molti erano pronti a scommettere sulla sua vittoria e alla fine Lele Esposito è riuscito a trionfare nella categoria giovani di Sanremo 2017. Il cantante di Amici ha battuto la concorrenza con il brano Ora mai. Al secondo posto Maldestro. Terzo e quarto rispettivamente Francesco Guasti e Leonardo La Macchia.

SANREMO GIOVANI 2017, LELE VINCE

A 19 anni, Lele Esposito, dopo aver partecipato a The Voice of Italy ed essersi affermato partecipando alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, ha vinto portando sul palco del Teatro Ariston una canzone autobiografica. “È nata da un periodo che stavo vivendo. Parla del momento in cui in una relazione si arriva al silenzio, che sa far male molto più delle parole dette, e si raggiunge la consapevolezza che sta per finire” ha spiegato il cantautore.

Dopo la vittoria, Lele ha ringraziato i suoi genitori che hanno sempre creduto in lui e soprattutto Maria De Filippi che ha sempre creduto nel suo talento. Proprio con la De Filippi c’è stato un abbraccio carico di emozioni che Lele non ha nascosto.

Su Instagram, poi, il giovane cantante ha scritto: “Con il cuore pieno di ogni passo compiuto, vi abbraccio forte. Ad uno ad uno.

Costruire. Sempre”.

Fa discutere, invece, il mancato gesto di Elodie Di Patrizi, sua fidanzata, anche lei sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Big. Dopo la vittoria di Lele, i fans si aspettavano una dichiarazione, anche sui social, che finora non è arrivata.