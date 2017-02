Isola dei Famosi 2017, rissa sfiorata tra Raz Degan e Moreno Donadoni: i naufraghi arrivano quasi alle mani

Clima incandescente sull’Isola dei Famosi 2017. Complice le nomination che lo hanno mandato ancora una volta in nomination (il televoto, dopo il ritiro di Massimo Ceccherini è stato annullato), Raz Degan ha deciso di estraniarsi completamente dal gruppo.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, RISSA SFIORATA TRA RAZ DEGAN E MORENO DONADONI

Deluso dall’atteggiamento dei compagni, Raz Degan ha annunciato di non voler più far parte del gruppo. “Io mi ritiro in modo ufficiale da questo gruppo, quello è il mio accampamento rispettatemi e lasciatemi stare. Siete un gruppo di disgraziati, non tutti sono così, voglio andare e fare la mia isola. È un gioco, voi fate il vostro gioco e io faccio il mio”.

Dopo la decisione di Raz, Simone Susinna gli si è avvicinato chiedendogli di restituire l’unico telo messo a disposizione della produzione. “Il telo è del gruppo, non è tuo, non è che visto che lo prendi tu è tuo”, ha dettp oò modello.

Di fronte al rifiuto di Raz Degan, Moreno ha sbottato. “Io mi sono stancato di te che minacci il resto del gruppo con gli occhi. Ma chi credi di essere? Qua l’unico disgraziato sei tu. Il telo è di tutti, devi restituirlo. Non vuoi? Allora sappi che ti sarà sottratto”. Moreno si è così avventato sul telo cercando di strapparlo a Raz Degan. I due sono quasi arrivati alle mani con le telecamere che hanno fatto fatica a riprendere il tutto per gli animi concitati dei naufraghi.