Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Il pubblico non perdona la bionda opinionista

Il pubblico di Uomini e Donne non gradisce più l’atteggiamento di Tina Cipollari. La bionda opinionista, soprattutto durante le puntate del trono over, attacca i protagonisti, in primis Gemma Galgani. Le puntate del trono over sono infatti caratterizzate dalle continue discussioni tra Tina Cipollari e la dama storica del programma di Maria De Filippi. Il pubblico, stanco di assistere allo show di Tina, continua a chiedere alla redazione il suo allontanamento.

TINA CIPOLLARI, IL PUBBLICO VUOLE IL SUO ADDIO A UOMINI E DONNE

La situazione è peggiorata dopo una delle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne. Una signora del pubblico, nel difendere Gemma Galgani, ha invitato Tina a controllarsi e a smetterla di attaccare sempre tutti. La bionda opinionista, però, ha sbottato offendendo la signora in questione.

Una scena che ha letteralmente fatto infuriare il pubblico che ha preso d’assalto i profili social della trasmissione di Maria De Filippi chiedendo di prendere dei provvedimenti.

“Io per colpa dei continui teatrini di Tina cambio canale! Non ne posso più delle sue volgaritàdelle offese e della prepotenza che ha nei confronti di chi non la pensa come lei!mi ha stufato!”, “sta diventando tutto demenziale, Tina che porta quei pupazzi ridicoili, Gianni che ride a comando insieme al pubblico telecomandato, trasmissione volgare e noisa sempre i soliti personaggi, Tina, Gianni, Gemma e Giorgio ma le altre persone fanno le belle statuine?”, “Mi dispiace tanto, era un programma che guardavo spesso quello degli over ma mi sono stancata. Troppo casino Tina prima era simpaticissima adesso è diventata troppo antipatica. I protagonisti sono sempre gli stessi ………….. e basta il pubblico vuole altro”, scrivono i fans.

Maria De Filippi allontanerà davvero Tina Cipollari?