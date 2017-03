Massimo Ceccherini vuota il sacco: tutta la verità sul ritiro e l’amore per la compagna

Massimo Ceccherini si racconta ai microfoni di Verissimo dopo il ritirno dall’Isola dei Famosi 2017. Con la solita ironia, l’attore toscano ha raccontato a Silvia Toffanin alcuni aspetti fondamentali della sua vita, dall’amore per la compagna all’amicizia con Leonardo Pieraccioni.

MASSIMO CECCHERINI SI RACCONTA A VERISSIMO

Il racconto di Massimo Ceccherini parte dall’infanzia: “Innanzitutto io ero un bambino regolare, con una famiglia normale. Ma se li guardi in controluce hanno una aureola, sono dei santi per avermi sopportato. Mia mamma mi sgrida ora, più che da bambino. Mi dice di andare via da casa, perché starei sempre con lei. Ma adesso ho trovato una donna, andrò via perché sono molto innamorato. La mi’ moglie, perché io la chiamo così anche se non siamo sposati. Questa fantastica donna è operatrice socio sanitaria”.

L’amicizia con Leonardo Pieraccioni: “L’amicizia con Leonardo è nato durante il militare. Lui faceva il carabiniere ma non facva paura a nessuno. Io ero dall’altra parte, rubavo nei supermercati. Panariello e Conti li ho conosciuti subito dopo”.

Sui motivi che l’hanno spinto a tornare sull’Isola dei Famosi 2017, Massimo Ceccherini dice: “Anche all’Isola con Simona è ho fatto dei danni, dissi una brutta cosa. Sono tornato all’Isola perché mi piace pescare, ma sono rimasto deluso, ci sono meno pesci e ci ho ritrovato le mutande di Belen e la giarrettiera di Malgioglio. E poi sono tornato perché c’ho bisogno”.

E sul ritiro dall’Isola, Ceccherini svela: “A Verissimo dico la verità, fisicamente sono vecchio e stanco, lì si soffre, avrei resistito ma quella cosa lì che è successa mi ha dato noia: mia moglie non la devono toccare”.