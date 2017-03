Imma racconta com’è nata la storia con Eva Grimaldi: “Lei era in crisi col marito e…”

Il coming out di Eva Grimaldi all’Isola dei Famosi ha stupito solo chi non è particolarmente appassionato di gossip, dato che foto dell’attrice e della compagna Imma Battaglia in atteggiamenti piuttosto intimi girano ormai da un po’.

In molti si chiedono come sia nata la storia d’amore tra la Grimaldi e l’attivista, ed è stata proprio quest’ultima a raccontare tutto in diretta negli studi dell’Isola dei Famosi:

Per me è un momento molto imbarazzante. Sono sempre stata molto riservata sulla mia vita privata, i sentimenti li tengo per me. Eva è entrata nella mia vita dopo che avevo compiuto 50 anni, quando ero una crisi personale molto forte. Era il 2010, avevo una relazione con una donna che amavo molto ma che aveva 18 anni meno di me. Ho cominciato ad andare in crisi. In quel momento arriva Eva, mi ha cercato. Mi è venuta incontro piangendo, mi ha parlato della sua crisi con il marito. Da allora è stata sempre presente nella mia vita, mi ha corteggiato in maniera intensa.