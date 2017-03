Beautiful, anticipazioni dal 13 al 18 marzo: una proposta sconvolgente per Brooke, il ritorno di Ivy

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 13 MARZO

Ridge espone i suoi piani per entrare in possesso delle azioni della Forrester che darebbero a lui, Steffy e Thomas la maggioranza della Forrester. Bill, però, non ha alcuna intenzione di cedere le sue azioni a Katie. Ridge, così, chiede a Brooke di provare a convincere Bill a cedere le azioni. Se ci riuscirà guideranno insieme la Forrester. Bill, nel frattempo, chiama Brooke e le chiede di raggiungerlo a casa sua.

BEAUTIFUL 14 MARZO

Brooke decide di aiutare Ridge e chiede a Bill di vendere le sue azioni della Forrester. Inizialmente, Bill non vuole sentire ragioni ma poi fa una proposta sconvolgente alla donna. Tra Thomas e Sasha sta nascendo una simpatia particolare mentre Katie mette in guardia Ridge sulla possibilità che Bill e Brooke possano tornare insieme.

BEAUTIFUL 15 MARZO

Nicola va a casa di Thomas per consegnargli dei disegni e trova Sasha e tra le due ragazze scoppia una discussione. Bill, nel frattempo, offre a Brooke le azioni della Forrester come regalo di matrimonio. Brooke va alla Forrester e dice a Ridge della proposta di Bill. Katie le dice di accettare.

BEAUTIFUL 16 MARZO

Wyatt chiede a Steffy di tornare a casa ma Steffy non ne vuole sapere a causa di Quinn. Nel frattempo, a casa di Liam, Thomas lo incoraggia a riprovarci e gli confessa che Steffy potrebbe essere più felice con lui.

BEAUTIFUL 17 MARZO

Alla Forrester, Pam e Charlie cercano di cacciare Quinn ma Eric la difende. Sasha, nel frattempo, rivela a zende che sta frequentando Zende. Eric, invece, va da Steffy e le chiede se stia usando la sua relazione con Quinn per tornare da Liam, l’uomo che ama davvero.

Eric ribadisce a Steffy che non ha nessuna intenzione di lasciare Quinn. Inoltre è convinto che Steffy stia usando la sua storia con Quinn per lasciare Wyatt e tornare con Liam. Wyatt, nel frattempo, chiede a Quinn di andare via per evitare il fallimento del suo matrimonio. Alla Forrester riappare Ivy che chiede a Quinn di riassumerla. Lei si prende del tempo ma poi capisce che la ragazza potrebbe essere la soluzione ai suoi problemi.