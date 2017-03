Ecco perché Tina Cipollari indossa parrucche da settimane: la verità shock

“Per me è stato uno shock“. Con queste parole Tina Cipollari ha annunciato un retroscena della sua vita di cui non le fa certo piacere parlare e che, secondo molti, sarebbe la causa del fatto che da qualche settimana l’opinionista si presenta negli studi di Uomini e Donne con la parrucca.

Ci riferiamo al fatto che, durante la sua esperienza a Pechino Express, il docu reality di Rai Due, Tina Cipollari ha dovuto combattere con pulci e pidocchi.

“Gli alloggi di fortuna erano sporchi all’inverosimile. Io non ero preparata a dormire in bettole del genere, con lenzuola sozze, cucine incrostate e bagni lerci – ha confessato Tina al settimanale Gente – La sistemazione peggiore è stata la casa del barbiere di Juan La Laguna. Per riscaldarmi mi sono avvolta in una coperta lurida senza valutare le possibili conseguenze. Il risultato? Mi sono svegliata con un insopportabile prurito alla testa e con il corpo cosparso di piaghe rosse. Ho capito subito di avere i pidocchi. Non solo ero visibilmente piena di lendini, ma pure di bestioline! Non mi spiegavo la causa delle piaghe rosse ma al medico della produzione è bastata una rapida vista per diagnosticarmi le pulci della pelle. Per me è stato uno choc. Per fortuna i pidocchi li ho debellati in meno di una settimana, le pulci invece mi hanno tormentata per oltre 20 giorni”.

È dunque questo il motivo delle parrucche? Secondo molti sì, ma il marito della vamp, il parrucchiere Chicco Nalli, nega categoricamente. Ai microfoni di Fanpage, Chicco ha specificato che sì, in effetti il problema ai capelli di Tina è nato proprio durante le riprese di Pechino Express, ma i pidocchi non centrano proprio nulla.

“Tina ha dovuto tagliare i capelli perché quando era a Pechino le hanno fatto un decolorante a 40 volumi che le ha bruciato tutti capelli – ha chiarito Nalli – Quando è tornata in Italia, ho dovuto metterci mano io e tagliarli affinché potessero tornare a essere sani, come lo erano sempre stati. Adesso stanno ricrescendo. Ha cominciato a indossare delle parrucche proprio per questo motivo. I pidocchi non c’entrano!”.