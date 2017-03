Selena Gomez, la confessione shock della star: “Ero depressa, ansiosa e…”

Ai microfoni di Vogue America, Selena Gomez è tornata a parlare dei suoi recenti problemi di salute che hanno spaventato tutti i suoi fans.

SELENA GOMEZ, LA CONFESSIONE SHOCK

“La mia autostima era annientata. Ero depressa, ansiosa. Ho iniziato ad avere attacchi di panico prima di salire sul palco. In pratica sentivo come se non fossi brava abbastanza, che non fossi capace. Noi ragazze veniamo educate a essere forti, ma siamo autorizzate a cadere a pezzi”, ha confessato Selena Gomez che è diventata famosa da giovanissima come la stella di Disney Channel.

Dopo che le hanno diagnosticato il lupus, Selena Gomez ha seguito una terapia di tre mesi: “La terapia mi ha cambiato la vita. È stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto, ma anche la migliore in assoluto”.

“Appena sono diventata la persona più seguita sul social network sono andata nel panico. Era la prima cosa a cui pensavo quando mi svegliavo e l’ultima prima di andare a dormire” – ha confessato aggiungendo poi – “Solo 17 persone hanno il mio numero di telefono al momento, di cui forse solo un paio famose. Io amo tanto quello che faccio, ma alle volte vorrei che la gente si dimenticasse per un po’ di me”.