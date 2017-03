Alessia Marcuzzi: «Con Paolo niente figli»

Ospite dell’Intervista di Maurizio Costanzo, Alessia Marcuzzi ha parlato a lungo dei suoi due figli: Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, e Mia, figlia di Francesco Facchinetti.

Con i padri dei suoi figli la conduttrice ha mantenuto ottimi rapporti: «Simone abita di fronte casa mia, ci vediamo spesso. E Francesco appena può viene a Roma. Entrambi, oggi, hanno nuove compagne, altri figli, ma tra noi regna l’armonia. La nostra è una famiglia allargata complicata, ma bella. A Natale vengono tutti a casa mia, siamo tantissimi».

Ovviamente per arrivare a questa situazione idilliaca non è stato tutto rose e fiori: «Non è stato sempre così semplice, all’inizio è stato doloroso per entrambe le parti. Ma credo che quando ci si separa bene, è più facile. Tra noi non è rimasto niente di irrisolto».

Oggi a completare e perfezionare la vita di Alessia c’è l’adorato marito Paolo Calabresi Marconi: «Lui è stupendo. Si è preso il “pacchetto Marcuzzi” che è molto ingombrante. Non è facile stare con una donna che ha avuto due figli da due uomini diversi». Ma niente figli in previsione con Paolo: «Con i bambini ho già dato, per me finisce qui. Non me la sento di avere un altro figlio, voglio essere presente per Mia e Tommaso. E anche Paolo è d’accordo. Con Mia e Tommaso ha un rapporto bellissimo, anche se cerca sempre di non scavalcare i loro papà».