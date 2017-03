Luca Onestini spiazza i fans: la verità sulla scelta e un passato doloroso

Luca Onestini ha deciso di svelarsi. Il tronista di Uomini e Donne continua a dividersi tra Soleil Sorgè e Giulia Latini animando le puntate del trono classico. A poche settimane dalla scelta, l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese ha deciso di regalare ai fans un racconto inedito di se stesso.

LUCA ONESTINI SVELA IL PASSATO E LA SCELTA

Ai microfoni del settimanale Nuovo, Luca Onestini ha parlato per la prima volta di un momento particolarmente doloroso della sua vita. Prima d’iniziare a lavorare come modello, il tronista ha raccontato di avere un passato da calciatore. Luca, infatti, giocava nella Primavera del Bologna e c’erano tutte le condizioni per sfondare come professionista prima che un brutto infortunio mettesse fine ai suoi sogni.

“Ero convinto di sfondare nel mondo del calcio. Fino a diciott’anni ho giocato nella Primavera a Bologna e avevo la speranza di finire in prima squadra. Poi ho subito un serio infortunio e il mio sogno si è infranto”.

Ai microfoni del settimanale Mio, invece, il tronista ha parlato della sua avventura sul trono di Uomini e Donne svelando di essere interessato sia a Soleil che a Giulia ma di non essere affatto pronto per fare la fatidica scelta.

“Io non penso neanche di essere vicino alla scelta. Non mi sento nemmeno più vicino all’una o all’altra. La strada è lunga. Dovrebbero concentrarsi poco su quello che dicono gli altri e pensare a vivermi di più”, ha dichiarato il tronista che ha assicurato che a guidarlo nella scelta finale non saranno gli ormoni.