Kikò Nalli, annuncio choc del marito di Tina Cipollari: addio immediato!

Kikò Nalli ha deciso di annunciarlo con un post pubblicato sui suoi profili Facebook e Instagram. Dopo tanti anni di unione, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di lasciare tutto immediatamente.

KIKO’ NALLI ANNUNCIA L’ADDIO

Se con Tina Cipollari il matrimonio procede a gonfie vele nonostante le ripetute voci di crisi, la stessa cosa non può dirsi del rapporto professionale tra Kikò Nalli e il programma di Raidue, Detto Fatto, condotto da Caterina Balivo, in dolce attesa del secondo figlio. Dopo anni di collaborazione, il famoso hair stylist ha deciso di lasciare la trasmissione.

“Dichiaro pubblicamente che da questo preciso istante non faccio più parte della trasmissione Detto Fatto. Ma presto vi comunicherò delle belle novità. Vi ringrazio di cuore di avermi seguito in tanti ci vediamo presto. Più di qualcuno sarà felice… ma io di più” ha scritto il marito di Tina Cipollari in un post.

Kikò Nalli ha poi fornito ulteriori dettagli in un video: “Non mi ha mandato via nessuno. Io ho deciso di andare via. Ci sono delle cose che non mi sono piaciute. Mi hanno chiamato per informarvi che la mia puntata slittava per la sesta volta. Non mi è piaciuta perché io con voi (rivolto ai fan) ho degli impegni che ci tengo a rispettare. Da questo momento in poi mi voglio dedicare ad altri progetti. Sto valutando”, ha concluso l’hair stylist che, tuttavia, preferisce non svelare la vera motivazione dell’addio sulla quale resta un grosso punto interrogativo.