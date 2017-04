I Cesaroni, Micol Olivieri di nuovo incinta: l’annuncio in diretta

Micol Olivieri, la bellissima Alice de I Cesaroni, è di nuovo incinta. La giovanissima attrice già mamma della piccola Arya, ai microfoni di Barbara D’Urso, nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa.

I CESARONI, MICOL OLIVIERI INCINTA

Felicissima di essere mamma e moglie, Micol Olivieri, con la piccola Arya tra le braccia, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha annunciato di essere in attesa di un maschietto. “Presto daremo un fratellino alla mia principessina. Lo so già che è maschio, abbiamo fatto tutte le visite del caso”.

Nonostante sia ancora giovanissima, dunque, Micol Olivieri non potrebbe essere più felice della scelta fatta di diventare mamma giocì presto e con l’arrivo di un maschietto, è pronta a scoprire anche l’universo maschile dopo aver asssaporato quello femminile.

“La mia vita è stata completamente sconvolta, in senso positivo ovviamente. È la cosa più bella, più forte, più grande che si possa immaginare. I miei giorni adesso sono in prospettiva di Arya, ma quando sono così piccoli e dipendono completamente da noi credo che sia una cosa normale. Arya è molto vivace, curiosa”.

L’attrice, però, non ha svelato il nome del nascituro. Dopo Arya, come si chiamerà il principino di Micol Olivieri? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.