Sonia Lorenzini, la dichiarazione d’amore per un uomo che non è Emanuele Mauti

Sonia Lorenzini spiazza i fans scrivendo una bellissima dedica d’amore su Instagram ad un uomo che non è Emanuele Mauti, suo attuale fidanzato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di aprire il suo cuore condividendo con i fans le importanti parole scritte per un uomo fondamentale della sua vita.

“Ripenso al modo in cui ci siamo conosciuti… alle coincidenze che ci hanno fatto trovare! Un ragazzo chiuso di non troppe parole ma che quando si concede sa regalarti il bene più grande… quegli occhi dolci, la difficolta che ritrovavi nell esporti e io che ogni volta pensavo che avrei tanto voluto aiutarti perché vederti balbettare e sudare in quel modo mi faceva tenerezza e rabbia allo stesso tempo! Pensavo ma come fanno a non capire che dentro di lui c’è un mondo… pieno di valori, di principi, di bontà d’animo! Ripenso alle nostre serate a tutte le risate e a quanto mi sei stato vicino .. prima, durante e dopo! Sei un caga palle inaudito ma sei unico per me ❤️ ti voglio bene zucchina mia e come nn metterci dentro la nostra bimba”, ha scritto Sonia.