Morgan insulta il pubblico di Amici (“siete dei bimbiminkia!”) e Maria interviene così…

Cosa centra uno come Morgan in un programma come Amici? Ce lo siamo chiesto molte volte nonostante l’apparente entusiasmo del cantante nell’accettare la proposta di Canale 5. E in effetti i dubbi di molti si sono rivelati fondati. Morgan e Amici (o almeno il pubblico del talent) sono abbastanza incompatibili.

Lo dimostra l’ultima esternazione del cantante. È successo poco prima che Morgan si esibisse con Mike, Thomas e Shady su un brano di Freddy Mercury. Come spesso succede, l’ex giudice di X Factor stava per spiegare e contestualizzare il brano, la scelta e l’interpretazione che ne avrebbe dato, ma è stato interrotto dalle urla entusiaste di una ragazza del pubblico.

“Bimbaminkia, non lo spiego. Grazie alla bimbaminkia non spiego – ha declamato Morgan – Non facciamoci corrompere dagli ignoranti. Quando Freddie Mercury ha scritto questa canzone sapeva che stava per morire. Non è drammatica ma malinconica“.

E non è stato l’unico insulto della serata. Poco dopo, quando l’ospite Marco Bocci, ha fatto notare che le esibizioni dei Bianchi sono spesso accompagnate da polemiche, Morgan non si è morso la lingua: “Quello che dici non ha senso, voi non volete l’approfondimento, vi disturba contestualizzare. Voi volete casualità. Il problema di base lo dimostra questo pubblico, sono bimbiminkia. Tutti loro vi chiamano bimbiminkia, io ve lo dico in faccia, bimbiminkia“.

E pensate che Maria De Filippi abbia difeso il suo pubblico? Vi sbagliate. La conduttrice, evidentemente altrettanto esasperata da certi comportamenti che si ripetono ogni anno, ha appoggiato Morgan facendo notare al pubblico che reagire agli insulti urlando “fuori! fuori!” non faceva che dar ragione a Morgan stesso: “Provate a dimostrare il contrario di quello che dice, non urlando. Cerchiamo di capire che ci sono momenti di esasperazione. Va detto che ci sono dei momenti, e ve lo dico io personalmente senza darvi dei bimbiminkia, in cui quando un ragazzo si toglie la camicia e qualcuno sta cercando di spiegarvi qualcosa, l’urlo per gli addominali è un po’ imbarazzante. Sono gli stessi addominali ogni settimana….“.