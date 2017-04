Simone Susinna e Malena, altro che solo un bacio: ecco cos’è successo sull’Isola dei Famosi

Simone Susinna e Malena hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico dell’Isola dei Famosi 2017. L’attrice non ha mai nascosto di provare un forte interesse per il modello che, tuttavia, ha sempre respinto il corteggiamento della compagna d’avventura. Durante le settimane di permanenza in Honduras, Malena ha anche parlato di un bacio, ma sarà vero?

SIMONE SUSINNA E MALENA, TUTTA LA VERITA’ DEL MODELLO

Ai microfoni del Tgcom24, Simone Susinna ha commentato la sua avventura in Honduras. Il modello ha smentito di aver avuto incontri più intimi con Malena. Anche il famoso bacio non ci sarebbe stato: “Nulla, giuro, neanche un bacio. Solo una amicizia forte. Ho messo i puntini sulle ‘i’, soprattutto quando ho capito che in lei stava nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. Mi sono anche innervosito perché ha detto delle cose non vere, ma non c’è mai stato nulla. È lei che si è fatta un film…”.

Su Raz Degan: “Ha fatto una bellissima Isola, i nostri rapporti non sono sempre stati sereni ma mi ha aiutato tantissimo, mi ha spronato e stimolato e sono contento che abbia vinto lui. Il contesto era difficile ed entrambi abbiamo un carattere molto forte. Ci siamo scontrati e chiariti, resta il fatto che per me è stato uno dei personaggi più importanti in questa avventura”.

Infine, Simone Susinna, dopo essersi fatto apprezzare dal pubblico, rivela di sognare un posto nel mondo della recitazione: “Il mondo del cinema mi affascina ed è una carta che voglio assolutamente giocarmi”.