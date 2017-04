Uomini e Donne, rissa in studio: drastica decisione di Maria De Filippi

Si sono vissuti attimi di tensione nello studio del trono over di Uomini e Donne dove Sossio Aruta e Nino Castanotto sono stati i protagonisti di un’accesa discussione arrivando quasi alle mani. Ad evitare il peggio è stato il pronto intervento degli altri cavalieri.

UOMINI E DONNE, RISSA TRA SOSSIO E NINO

Tutto è nato quando Sossio Aruta, infastidito per l’atteggiamento di Lisa, la donna che sta conoscendo, ha rifiutato di ballare con lui per accettare l’invito di Mauro, un altro cavaliere del trono over. Sossio si è sentito messo da parte annunciando così la fine della sua conoscenza con la dama. Di fronte alle parole del Re Leone del trono over, Nino ha reagito attaccando il collega.

“Il signor Sossio ha veramente una gran faccia tosta. Un mese fa a Sabrina disse: “Mi piaci ma voglio conoscere altre persone”. Non capisco qual è il problema di Sossio se ora Lisa fa lo stesso. Tratti le donne come delle bambole. Mi meraviglio di te e delle donne che ti stanno ancora lì davanti, dovrebbero alzarsi e lasciarti lì”.

“Lui parla, è il primo che deve star zitto per quello che ha fatto con Anna. Non alza’ la voce, io sono qui per cercare una donna e non per litigare con gente come te. Sei brutto da morire”, ha replicato Sossio.

Tra i due, poi, sono volate parole al veleno fino ad un avvicinamento pericoloso che ha fatto temere il peggio. Non è la prima volta che nello studio del trono over si rischia la rissa. Di fronte a tali comportamenti, Maria De Filippi potrebbe anche prendere una drastica decisione e allontanare i responsabili dalla trasmissione.