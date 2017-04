Belen: “Il sesso con Andrea Iannone? Ecco cosa fa lui…” – il VIDEO della confessione shock

Ospite di Pio e Amodeo nella trasmissione Emigratis, Belen Rodriguez ha confessato cosa succede sotto alle lenzuola con il pilota Andrea Iannone, a cui è legata da circa 6 mesi.

I due conduttori hanno raggiunto la coppia durante la fuga romantica a Kuala Lumpur (Malesia), e hanno chiesto alla showgirl se Andrea fosse veloce a letto quanto lo è a bordo della sua moto, spigendola a dare un voto da 0 a 10 alle prestazioni sessuali del fidanzato. La risposta della Rodriguez è stata secca e decisa: “Undici”.

Anche Andrea è stato al gioco, dichiarando che Belen non ha difetti e dicendosi molto innamorato. La showgirl ha confessato che gli inizi, tra loro, non sono stati scoppiettanti. Anzi. Il primo messaggino inviatole da Andrea su WhatsApp è finito tra lo spam perché Belen, non sapendo chi fosse il mittente, lo aveva addirittura bloccato.

Alla fine della chiacchierata i due conduttori hanno convinto Belen a donare 600 euro che i due comici hanno destinato alla riqualificazione di una rotonda in quel di Foggia.