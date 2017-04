Nancy Coppola dà buca a Costanzo: “Esigo più rispetto per le donne in carne come me!”

Stava per entrare nello studio più famoso della tv italiana, quello del Maurizio Costanzo Show. Aveva anche postato un selfie sui social confessando ai fan di avere la tremarella. Ma all’ultimo minuto la cantante neomelodica Nancy Coppola, reduce da una lunga esperienza da naufraga sull’Isola dei Famosi, ha dato forfait.

Cosa è successo?

Lo ha spiegato la stessa Nancy su Facebook in serata: “La vita è fatta di scelte e di rinunce e in un momento così importante per me non permetto a nessuno di discriminare la mia persona e il mio aspetto fisico. La puntata di oggi era basata sulla dieta di un dietologo (non faccio nome) il quale sarebbe stato pronto ad attaccarmi essendo stata io la naufraga che è dimagrita di meno. Sono giorni che girano vari articoli sul mio misterioso NON DIMAGRIMENTO”.



“Beh se devo essere l’argomento di qualcuno lo devo essere per il mio percorso all’isola e per il mio genere musicale – continua la cantante – Non faccio la modella …CANTO e anche se ho qualche CHILO in più e’ per un motivo valido HO UN FIGLIO. Sinceramente ho deciso di non partecipare alla trasmissione di Maurizio Costanzo Show in comune accordo con il Dottor Costanzo. ESIGO RISPETTO per me e soprattutto per tutte le donne in carne come me!!”.