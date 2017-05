Stefano Bettarini e Simona Ventura: la mossa a sorpresa dell’ex calciatore

Lunedì 8 maggio, in prima serata su canale 5, andrà in onda la prima puntata della seconda edizione di Selfie – Le cose cambiano. Al timone del programma ci sarà ancora Simona Ventura che, nella scorsa puntata di Verissimo, ha presentato la grande novità del suo show ovvero Belen Rodriguez. A fare notizia in queste ore, però, non è il ritorno di Selfie ma il rapporto tra Stefano Bettarini e Simona Ventura.

STEFANO BETTARINI E SIMONA VENTURA, IL GESTO DELL’EX CALCIATORE

Dopo il divorzio, i rapporti tra Stefano Bettarini e Simona Ventura non sono mai stati tesi. A complicare la situazione era stata la rivelazione choc di Bettarini al Grande Fratello Vip che aveva riportato a galla i vecchi rancori tra i due. Oggi, però, la situazione pare che sia letteralmente cambiata.

A pochi giorni dal ritorno in tv di Simona Ventura, Stefano Bettarini ha deciso di sorprendere l’ex moglie facendole gli auguri per la nuova avventura professionale.

“Le Cose Cambiano. In questi giorni tanti di voi mi hanno chiesto in privato e durante le dirette stories che cosa pensassi di Selfie. Penso che le cose cambiano eccome se cambiano (scusate il gioco di parole rubo lo slogan, lo ammetto) e faccio un grandissimo n bocca al lupo in primis a Super Simo (vai spacca come sai fare tu), al gruppo Fascino, a Belen e che dire… ci vediamo lunedì sera (io dalla TV tiferò per voi)”, ha scritto su Instagram Bettarini lasciando senza parole tutti.