I due ex gieffini fanno una sorpresa ai fan: “Ci sposiamo questo 2 giugno”

Non si sono conosciuti proprio nella casa del Grande Fratello, ma è tra le mura più spiate d’Italia che hanno consolidato il loro amore. E finalmente, il 2 giugno, convoleranno a nozze in quel di Montici per poi spostarsi a San Giminiano per il ricevimento.

Stiamo parlando di Pietro Titone e Ilaria Natali, che dopo 7 anni d’amore e una figlia, la 5enne Camilla che farà ovviamente da damigella d’onore, si diranno il fatidico “Sì”. Lo ha annunciato la stessa coppia a Pomeriggio Cinque, ospite di Barbara D’Urso che da anni segue le loro vicende sentimentali.

E dire che il loro amore era stato messo a dura prova da Guendalina Tavassi. Quando Pietro entrò come concorrente nella casa del Grande Fratello 11, la sua relazione con Ilaria era cominciata da soli tre mesi, e la gieffina Guendalina aveva tentato in tutti i modi di farlo cedere alle sue avances. Quando Pietro sembrava ormai pronto a soccombere, il GF ha regalato ai telespettatori un vero e proprio colpo di scena, facendo entrare nella casa la fidanzatina Ilaria che lo ha tenuto sott’occhio e gli ha rimesso la testa sulle spalle fino all’eliminazione dal reality.