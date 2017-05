Elenoire Casalegno e la separazione da Sebastiano Lombardi: “Ho sofferto ma il peggio è passato”

Elenoire Casalegno ha scelto le telecamere di Verissimo per raccontare la separazione dal marito Sebastiano Lombardi. La conduttrice radiofonica ha tirato fuori tutto il dolore del periodo che sta affrontando parlando a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin.

ELENOIRE CASALEGNO, IL DOLORE PER LA SEPARAZIONE DA SEBASTIANO LOMBARDI

“La verità non sta in superficie. La verità sta in uno strato più profondo e la conosciamo io e Sebastiano, nessun altro. Ma la gente ama giudicare senza scavare e quindi, a malincuore, anche se per carattere avrei preferito non dire nulla pubblicamente, ho dovuto esprimermi ed è stato difficilissimo”.

Inizia così il toccante racconto di Eleonoire Casalegno davanti alle telecamere di Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani, alle 16.10 su canale 5.

“Mi sono sposata per la prima volta a trentotto anni per amore. Non credo sia stato un errore. Tra noi c’è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti. I nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente”.

Affrontare la fine di un matrimonio non è mai facile e lo conferma anche la Casalegno:

“Non è facile, soprattutto quando sei tenuta a dare delle spiegazioni pubblicamente. Ci sono stati momenti di sofferenza, di dolore. Questo è un periodo in cui sto metabolizzando, diciamo che il peggio è passato. La notizia è emersa oggi, ma in realtà era da tanto tempo che le cose tra me e Sebastiano non andavano, da prima che facessi Il Grande Fratello. Ho preso Il Grande Fratello come un percorso, è stata una pausa da tutto e mi ha permesso di entrare in contatto con la parte più profonda di me stessa, senza distrazioni. Uscita dalla casa è crollato tutto. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che non poteva più andare”.

L’intervista a cuore aperto di Elenoire Casalegno si conclude così: