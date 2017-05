Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono lasciati? La verità sui social

Nel giorno in cui è andata in onda la puntata della scelta di Marco Cartasegna e Federica Benincà, sui social, si è diffusa la preoccupazione dei fans. Dal 3 maggio, giorno in cui Marco Cartasegna e Federica Benincà formano una coppia, i fans non hanno più avuto notizie. In molti si sono così chiesti se i due piccioncini stiano ancora insieme. A svelare la verità sono proprio i social.

MARCO CARTASEGNA E FEDERICA BENINC À , AMORE A GONFIE VELE

Da quando si sono scelti nello studio di Uomini e Donne, tra Marco e Federica procede tutto a gonfie vele. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi, infatti, sono sempre più uniti e innamorati. Il vicolo delle News ha così pubblicato un breve filmato che cancella tutti i dubbi dei fans.

Nel filmato in questione, Marco e Federica sono in compagnia di alcuni amici. Durante un tranquillo pomeriggio trascorso in allegri, la coppia si diverte e si scambia abbracci, sorrisi e sguardi complici. La scelta di Marco Cartasegna, dunque, si conferma assolutamente vera.

Dopo essersi piaciuti subito, Marco Cartasegna e Federica Benincà si stanno lentamente innamorando per la gioia dei fans che sono già pazzi dei Bensegna. Ancora una volta, dunque, lo studio di Uomini e Donne è stato galeotto.