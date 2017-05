Emma Marrone spiazza: la rivelazione hot su Stefano De Martino

Emma Marrone e Stefano De Martino, da quando si sono ritrovati nello studio di Amici, sono tornati al centro del gossip. La cantante salentina, ancora single, continua ad essere accostata al ballerino napoletano che, da quando si è lasciato con Belen Rodriguez, mantiene il più stretto riserbo sulla sua vita privata.

EMMA MARRONE, LA RIVELAZIONE SU STEFANO DE MARTINO

Dopo essersi sfiorati nel corso delle precedenti puntate, nell’ultima registrazione del serale di Amici che andrà in onda sabato 13 maggio, Emma Marrone ha spiazzato tutti lanciando una frecciatina al veleno nei confronti dell’ex fidanzato.

Durante il gioco del “chi inizia” che prevedeva come regola l’inserimento di banconote del Monopoli in reggiseni giganti, Emma Marrone, spiazzando tutti, si è rivolta a Stefano De Martino affermando: “Stefano aiuta Elisa, vabbe che sei bono solo a toglierli”.

Come ha svelato il Vicolo delle News, nello studio di Amici, le parole di Emma hanno scatenato le risate del pubblico che apprezzano l’ironia con cui Emma si rapporto a quello che, finora, è stato il suo fidanzato più importante.

Come avrà reagito Stefano De Martino alla battuta hot di Emma Marrone? Lo scopriremo sabato quando andrà in onda la fatidica puntata. Per Stefano De Martino, dunque, non c’è pace. Dopo le frecciatine di Belen arrivano anche quelle di Emma.