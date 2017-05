Sarah Nile, dopo il lutto la gioia: “Sposo Pierluigi, è l’uomo della mia vita”

Dopo la morte del madre, Sarah Nile è pronta per coronare il suo sogno d’amore con Pierluigi Montoro. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, pronuncerà il fatidico sì il prossimo 17 giugno.

SARAH NILER PRONTA A SPOSARSI

Ai microfoni del settimanale Vero, Sarah Nile ha parlato della sua storia d’amore e di come non veda l’ora di dire sì al suo fidanzato: “Siamo presi da molti impegni, ma ce la stiamo mettendo tutta. Il matrimonio è il giorno più bello, organizzarlo è impegnativo sotto diversi punti di vista – sentimentale, fisico, economico, psicologico – e ti porta via tanto tempo, ma sono momenti meravigliosi. Io e il mio compagno ci stiamo mettendo passione e amore. Sarà un matrimonio spettacolare, tutti resteranno a bocca aperta”.

Nessun dubbio sul sentimento che prova per il futuro marito. Sempre ai microfoni del settimanale Vero, infatti, l’ex gieffina che prima di Pierluigi ha avuto diverse delusioni sentimentali, ha affermato di essere sicura di aver finalmente trovato il suo principe azzurro. Quello tra Piergiorgio e Sarah, del resto, è un amore che ha radici lontane. I due erano legati prima che la Nile entrasse nella casa del Grande Fratello. Dopo l’avventura nel reality, nella vita di Sarh ci sono stati altri amori e la popolarità tra i due non si sono mai persi di vista e tra un mese coroneranno finalmente il sogno di sposari: “Ho trovato l’uomo della mia vita e non me lo lascio scappare! L’ho capito dal senso di pace interiore che mi trasmette”.