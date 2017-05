Tina infuriata, Gemma in lacrime: panico a Uomini e donne

Il rapporto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non è mai stato rosa e fiori.

L’opinionista ha sempre aspramente criticato la dama per i suoi modi e per le sue azioni, ne ha messo in discussione l’onestà ed ha più volte spinto Giorgio Manetti a prenderne le distanze.

Tina vs Gemma: lo scontro infinito

Gemma dal canto suo non ha mai vissuto bene le intromissioni di Tina ed ha battagliato, risposto, urlato.

Se già in passato si era rischiata la vera e propria rissa tra le due, stavolta pare che la situazione sia degenerata e la Galgani sia finita disperata e in lacrime.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e donne, Gemma ha accolto con gioia la notizia che Vanni e Mariarosa si sono innamorati ed hanno deciso di lasciare insieme il programma. La Galgani li ha osservati a lungo con sguardo sognante ed ha ammesso di desiderare una relazione così intensa ed importante.

Davanti a tali affermazioni Tina si è infuriata e l’ha attaccata duramente: “Queste cose accadono quando le storie sono vere, non come nel tuo caso”.

Gemma non è riuscita a sostenere l’ennesima critica ed ulteriore insinuazione ed è scoppiata in lacrime ribattendo: “Sono presa di mira tipo freccette, Tina non ha considerazione dei sentimenti, non mi conosce, non sa niente della mia vita e parla così a vanvera. Vuoi dire una volta per tutte cosa hai contro di me?”

La Cipollari non è sembrata particolarmente colpita dalla reazione della Galgani ed anzi ha concluso dicendo: “Quando due persone si amano veramente, non fanno queste scemate che fai tu. Ti sei innamorata troppe volte, sei una barzelletta”.