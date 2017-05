Sono passate diverse settimane dall’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 ma i riflettori non si sono ancora spenti sui protagonisti del reality show di canale 5 che è stato vinto da Raz Degan. Nelle ultime ore, a tenere banco, sono le rivelazioni fatte da Eva Grimaldi che ha svelato nuovi retroscena sulla sua avventura in Honduras.

EVA GRIMALDI, LA RIVELAZIONE SU SIMONE SUSINNA

Stando a quello che Eva Grimaldi ha raccontato ai microfoni del Messaggero Tv, sembra che, sull’Isola dei Famosi, Simone Susinna abbia avuto una particolare simpatia per l’attrice.

“Lui probabilmente lo smentirà… ma ecco, delle avances ci sono state. All’inizio parlavamo molto, fitto fitto, gli davo dei consigli, e lui si avvicinava sempre di più, sempre di più, diciamo che mi stava molto vicina”.

Simona Susinna non ha ancora smentito le dichiarazioni di Eva Grimaldi ma probabilmente deciderà di parlare nelle prossime ore.

Nel frattempo, Eva Grimaldi si gode il suo amore con Imma Battaglia. Grazie all’Isola dei Famosi 2017 è riuscita a portare alla luce del sole la sua relazione con Imma Battaglia ed oggi le due hanno l’affetto di tutto il pubblico.

“Le vecchiettine mi fermano per l’Isola che ho fatto, ma poi mi fanno i complimenti per il mio amore con Imma. Non è facile metterci la faccia, serve un percorso, dei tempi. Se queste persone non l’hanno ancora fatto, sapranno loro per quale motivo. Il mio messaggio è anche per tutti i ragazzi e le ragazze che vivono la loro omosessualità nei paesini del profondo nord e del profondo sud”.