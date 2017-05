Tina Cipollari e Gemma Galgani, intervista doppia in tv: la dama ammette tutto!

Tina Cipollari e Gemma Galgani danno vita a quella che potrebbe essere l’ultima, accesa discussione della stagione del trono over di Uomini e Donne. Tra la bionda opinionista e la storica dama del programma di Maria De Filippi non scorre buon sangue e, nella puntata trasmessa oggi, le due hanno raggiunto il picco di odio con un’intervista doppia.

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI, L’INTERVISTA DOPPIA DELLE POLEMICHE

Ospite dell’ultima puntata della stagione del trono over di Uomini e Donne è stato Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo Tv che ha anticipato i contenuti di un’intervista doppia rilasciata al suo giornale dalla dama e dall’opinionista.

Riccardo Signoretti ha dichiarato che le lettrici sono a favore di Gemma Galgani. Infastidita, Tina Cipollari ha lasciato lo studio per poi tornare e rispondere alle accuse. La bionda opinionista ha puntato il dito contro Gemma Galgani accusandola di comportarsi come una ragazzina e di tuffarsi nelle storie d’amore solo per visibilità e rivela come in una puntata non abbia indossato gli slip.

Gemma Galgani si è difesa accusando Tina di provare nei suoi confronti un odio non giustificato e le ricorda che, un tempo, erano state anche amiche. Il riferimento è alla sua festa di fidanzamento con Ennio a cui partecipò la stessa Cipollari. Tina conferma ma le rammenta che all’epoca era una signora normale. La Cipollari, infatti, accusa anche Gemma di essersi costruita un personaggio presentandosi come la direttrice del teatro dove, invece, staccherebbe solo biglietti.

La Galgani conferma di staccare i biglietti a teatro e aggiunge di non aver mai detto il contrario. Ancora una volta, dunque, i toni sono stati accesi e tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono volate parole pesanti.