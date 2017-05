Uomini e Donne, Giulia Latini svela tutto: “Ecco cos’è successo con Luca Onestini dopo la scelta”

A distanza di due settimane dalla scelta di Luca Onestini e Soleil Sorgè, la corteggiatrice che fino all’ultimo aveva sperato di poter lasciare lo studio di Uomini e donne con il tronista romagnolo, Giulia Latini, ha deciso di rivelare cos’è accaduto dopo la registrazione della fatidica puntata.

Il giorno della registrazione della scelta, Luca Onestini, nell’annunciare a Giulia Latini di aver scelto un’altra persona, cercò di farle capire quanto, nonostante tutto, tenesse a lei al punto da chiederle di restare in contatto. Una richiesta, quella di Luca, che solo due settimane fa causò la reazione dei fans di Giulia che si scagliarono contro di lui. Oggi, a svelare cos’è accaduto davvero con Luca Onestini è la stessa Giulia Latini che, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Fanpage, ha dichiarato:

“Non ho più sentito Luca dopo la scelta. Dal momento in cui gli ho augurato buona fortuna, ho ritenuto fosse giusto che ognuno andasse per la sua strada. Trovo che sia un ragazzo che merita, è il programma che funziona così: una non scelta c’è sempre. Ho visto che ha cominciato a seguire me e Cecilia Zagarrigo su Instagram. Si è trattato di un gesto simbolico, voleva essere coerente con quanto dichiarato in trasmissione sulla possibilità di mantenere buoni rapporti. Voleva far capire che non ha nulla contro di noi, ma non mi ha mai cercato di incontrarmi, né ci ho provato io”.