Tina Cipollari choc: “Uomini e Donne? Sono stanca”

Tina Cipollari non vedeva l’ora di andare in vacanza. La bionda opinionista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni svelando la sua stanchezza dovuta ad un anno intenso di impegni lavorativi.

TINA CIPOLLARI STANCA DI UOMINI E DONNE

Dopo essere stata impegnata con le registrazioni di Uomini e Donne e Selfie – Le cose cambiano, Tina Cipollari non vede l’ora di andare in vacanza e godersi un po’ di sano e meritato relax insieme alla sua famiglia. “Se mi mancherà Uomini e Donne? Per niente, guardi! Dopo otto mesi di intrighi, storie nate e storie finite, a metà aprile già inizio a accusare il colpo! Abbiamo tutti bisogno di una pausa”.

Chi non le macherà sicuramente è Gemma Galgani: “Non riuscirò mai a farle lasciare il programma. I pupazzi, le imitazioni, non so più cosa inventarmi. Io quando torno a casa sono felice, ho i miei tre figli, lei cosa fa? Va a strappare i biglietti al teatro. Pensa di essere diventata famosa, ma è la donna più presa in giro in Italia”.

Nell’intervista, Tina Cipollari parla anche di Iva Zanicchi, sua collega a Selfie: “È una donna dai modi di fare inutilmente plateali. Pecca spesso di superficialità”.