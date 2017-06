Una Vita, anticipazioni dal 12 al 16 giugno: Mauro sposa Humildad, Martin muore?

Inizia oggi una nuova settimana di Una Vita la famosa soap opera spagnola che continua ad appassionare il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 12 GIUGNO

Fabiana giura a Cayetana che non rivelerà mai quanto le ha detto Ursula. Cayetana, nel frattempo, propone di costruire il collegio sulle tombe di German e Manuela. Trini chiede a Gines di organizzare una festa con i clienti di Ramon fingendo che sia un’idea del marito. Leandro e Susana discutono per Victor.

UNA VITA 13 GIUGNO

Pablo e Leonor mettono in atto un piano per convincere Rosina a riassumere Casilda ma la donna è irremovibile. Mauro annuncia a Martin e Casilda che hanno arrestato gli anarchici. L’ispettore, poi, si reca a trovare Humildad la quale non ricorda la cusa del suo malore e gli confessa di essersi aggravata.

UNA VITA 14 GIUGNO

Leonor dà a Rosina un ultimatum per riassumere Casilda: se non la riprenderà in casa dovrà trovarsi un’altra dimora. Alla posa della prima pietra della scuola, Cayetana pronuncia un discorso molto commovente per il marito e la figlia.

UNA VITA 15 GIUGNO

Alla festa, Trini cerca di scoprire qualcosa in più sui clienti del marito che viene minacciato velatamente da Clemente. Leandro si schiera dalla parte di Juliana e Victor e dice alla madre di stare alla larga. Humildad confessa a Teresa e Mauro di essere paralitica.

UNA VITA 16 GIUGNO

Teresa è sconvolta dalla malattia di Humildad la quale ne approfitta per chiedere a Mauro di sposarla e l’ispettore accetta. Rosina, pur di non perdere Leonor e Pablo accetta di riassumere Casilda ma non di perdonarla. La ragazza va a dirlo a Mauro ma scopre che il governo ha deciso di giustiziare tutti gli anarchici, compreso lui.