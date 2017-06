Grande Fratello, è finita tra Margherita Zanatta è il fidanzato: “Lo amo ma lo lascio”

L’ex concorrente del Grande Fratello, Margherita Zanatta, è tornata single. Ad annunciarlo è stata la stessa ex gieffina nel corso di una puntata di Pomeriggio Cinque. L’ex gieffina ha svelato di aver lasciato il fidanzato durante una discussione con Maria Monsè.

GRANDE FRATELLO, MARGHERITA ZANATTA DI NUOVO SINGLE

Tra Margherita Zanatta e Maria Monsè c’è stato un battibecco durante il quale l’ex gieffina ha preso in giro la Bonsè per i suoi gusti. Maria Monsè, da parte sua, ha replicato così: “Ho notato che sui social non parli più del tuo fidanzato. Ce l’hai ancora?”. Margherita ha risposto immediatamente: “Non più, l’ho mollato”.

Margherita Zanatta non ha aggiunto altro. L’ex gieffina, del resto, non ha mai amato molto parlare della sua vita privata. Come si legge su Fanpage, Margherita Zanatta ha parlato in poche occasioni della sua vita privata.