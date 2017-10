Romina Power confessa: Albano mi ama ancora. La risposta di Loredana Lecciso

Romina Power è una delle ospiti della puntata odierna di Verissimo. Il contenuto dell’intervista che Romina ha concesso ai microfoni di Silvia Toffanin è già stato svelato e ha scatenato la reazione dei fans che sognano ancora il ritorno di fiamma tra la Power e Albano Carrisi.

LA CONFESSIONE DI ROMINA POWER

Parlando di Albano, Romina Power si è lasciata andare alla seguente confessione: “Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare! Anch’io lo amo ancora. Se tu vivi per trent’anni con una persona come fai a staccare la spina completamente, rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell’amore resta sempre”.

Poi ha aggiunto: “Ma cosa ho detto?! Adesso faranno dieci trasmissioni con questa clip. Dopo questa dichiarazione domani parto, vado in America”.

Nel frattempo, Loredana Lecciso ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy a cui, parlando delle foto d’archivio con Albano pubblicate da Romina, ha detto: “Non giudico e non entro in merito alle pubblicazioni […] Rispetto il passato e mi limito a vivere il mio presente”.

E sul matrimonio con il Leone di Cellino San Marco, ha detto: “In realtà ne abbiamo parlato una sola volta, anni fa – esordisce la Lecciso. Poi aggiunge – Ci sono momenti in cui mi sento sposatissima, altri meno, come capita a tutte le coppie”.