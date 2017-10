Nina Moric, attacco durissimo a Jeremias Rodriguez: “I 6 motivi per cui è rimasto nella casa”

Nina Moric punta il dito contro Jeremias Rodriguez. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Jeremias ha ricevuto la sorpresa della sorella Belen. In molti, tuttavia, si sarebbero aspettati un provvedimento disciplinare nei suoi confronti dopo le dure parole pronunciate nei confronti di Simona Izzo.

Jeremias Rodriguez, in seguito ad una discussione con Simona Izzo, ha rivolto all’indirizzo della regista, lontano dalle sue orecchie, delle pesanti parole al punto da aver scatenato anche la dure reazione di Ricky Tognazzi, marito di Simona.

Su Facebook, così, Nina Moric ha pubblicato un lungo post in cui ha spiegato i motivi per i quali Jeremias è rimasto nella casa.

I 6 motivi per cui è giusto che Jeremias sia rimasto nella casa del Grande Fratello Vip, nonostante le minacce a Bossari e gli insulti a Simona Izzo.

– il primo motivo è strettamente contrattuale, sono convinta che nel suo ingaggio era prevista questa e magari anche altre apparizioni di Belen nel programma, è ovvio che la presenza di Belen giovi allo share, ha una mole di seguaci per cui anche se riuscisse a muovere solo lo 0,1% inciderebbe comunque.

– Il secondo motivo è che la casa del GfVip non è propriamente movimentata, a parte Malgioglio che fa la differenza il resto è un mortorio, per cui le follie del piccolo Rodriguez per quanto siano terribili servono.

– 3…Il piccolo Jeremias è cresciuto all’ombra di Fabrizio Corona e Stefano De Martino, 2 che di serate alle rotonde di Garlasco e alla sagra del pistacchio di Bronte ne hanno fatte, Cecilia e Monte ne fanno da anni, e Belen le ha addirittura snobbate perché rispetto a tutti loro ha raggiunto un livello di notorietà superiore. Adesso dico: sto povero Jeremias le serate non le deve fare pure lui?

– Quarto motivo, in Italia la legge non è uguale per tutti, e non devono esserlo nemmeno le regole del Gf, ad un extracomunitario è permesso di più, vengono date più possibilità e più attenuanti, giusto che l’italiano Predolin vada a casa per un “mannaggia la mad..” e il nostro Jeremias venga perdonato per cose peggiori.

– Motivo numero cinque, Jeremias è famoso per due episodi, le sue pipì a cielo aperto nelle vie di Milano che riprendeva e postava su Instagram, l’aver perso il cane della sorella Cecilia. A noi sta bene che il cane stia a casa tenuto da qualcuno di più attento e ci bastano pure le pipì di barboni e immigrati africani che già Milano in certe zone puzza di piscio.

– Sesto e ultimo motivo, io dico che gli autori del programma sappiano chi mettere in casa, la De Lellis che si domanda quale sia la capitale dell’Africa e si risponde “Egitto” è l’emblema, ma se metti in casa Jeremias lo sai che non puoi aspettarti che si illumini e si metta a parlare di quanti anni luce disti Proxima Centauri dalla terra e nemmeno sul ruolo di Hamas in medio oriente o la persecuzione dei Cinesi Uiguri. Se metti Jeremias sei consapevole che il livello sia quello e non puoi cacciarlo perché si è rivelato ciò che è e che si sapeva fosse