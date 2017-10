Di che colore è questa scarpa? Il nuovo rompicapo dopo #thedress

“Di che colore sono le scarpe che ho appena comprato secondo voi?” chiede con innocenza Nicole Coulthard ai suoi amici sui social. Una semplice domanda e un semplice scatto che hanno fatto subito il giro del mondo dato che, come nello storico caso di #TheDress, una parte della popolazione vede le scarpe bianche e rosa mentre secondo altri sono grige e verde acqua.

Le scarpe in questione sono in effetti bianche e rosa, ma se le vedi di un altro colore tranquillo, non stai impazzendo e i tuoi occhi stanno benissimo.

A mostrarvi le scarpe di un colore diverso sono cellule chiamate bastoncelli e coni responsabili della percezione della luce nei nostri occhi. I bastoncelli in particolare sono specializzati nella visione notturna, mentre i coni servono a distinguere i colori e possono essere verdi, gialli e rossi. Solo che ognuno di noi ne possiede in quantità diverse e quindi il nostro cervello può interpretare in maniera differente la luce che arriva ai nostri occhi, mostrandoci i colori in maniera… “personalizzata”.