Il dolore di Fabio Fulco: “Cristina Chiabotto mi ha strappato il cuore”

Fabio Fulco non nasconde il suo dolore e la sua delusione per la fine della lunga storia d’amore con Cristina Chiabotto. L’attore e l’ex Miss Italia sono stati insieme per dodici anni. Poche settimane fa, però, è arrivata la rottura. A scatenarla sarebbero stati i diversi progetti dei due.

FABIO FULCO, IL DOLORE PER LA FINE DELLA STORIA D’AMORE CON CRISTINA CHIABOTTO

Fabio Fulco non ha mai nascosto di covare il desiderio di sposarsi e mettere su famiglia. Un sogno che, per il momento, non aveva Cristina Chiabotto. I due si sono così allontanati sempre di più fino a dirsi addio.

“Cristina mi ha strappato il cuore. Sto vivendo un momento non sereno. Devo ritrovare la mia serenità e sarei ipocrita a dire il contrario. Ma sono ottimista e credo che arriverà quello che merito. Lei mi ha fatto male, ma adesso voglio provare a realizzare il mio progetto di vita: invecchiare al fianco della stessa persona, in una storia d’amore lunga e bella come quella dei miei genitori e dei miei nonni”, ha detto l’attore ai microfoni del settimanale Novella 2000.

L’amore, però, almeno per il momento, dovrà aspettare: “Non credo nel detto “chiodo scaccia chiodo”, ho bisogno di prendermi i miei tempi” – ha precisato Fulco che ha poi aggiunto – “Se mi innamoro do tutto me stesso. Solo, che non riesco a essere cattivo. Ma ci sto lavorando, eh! Se litigo, chiudo. Per sempre”.