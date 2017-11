Stefano De Martino ha rubato la fidanzata a Gianluca Vacchi?

Eravamo abituati ai balletti “social” di coppia dell’imprenditore Gianluca Vacchi e della sua fidanzata Giorgia Gabriele, ma all’improvviso l’idillio tra i due si è concluso, e la coppia si è detta addio.

A quanto pare, però, Giorgia non ha smesso di… ballare. Al suo fianco, secondo il settimanale Chi, c’è oggi il ballerino Stefano De Martino che, chissà, potrebbe anche essere la causa della rottura con Vacchi.

“Stefano De Martino – si legge nelle Chicche di Gossip del giornale – entrato nella scuderia di Lucio Presta e prossimo inviato dell’Isola dei famosi” (in onda a marzo, ndr) per Alessia Marcuzzi, è stato visto entrare coperto scrupolosamente con cappuccio in testa, barba lunga e occhiali da sole nella casa milanese dove abita Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi. Gli “incontri ravvicinati” tra i due sarebbero numerosi…”.