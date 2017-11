Laura Torrisi presto mamma bis? “Martina mi chiese se resterà figlia unica”

Dopo la fine della sua storia d’amore con Leonardo Pieraccioni da cui è nata Martina, Laura Torrisi ha ritrovato l’amore accanto al pilota Luca Betti con cui tutto procede a gonfie vele. Felice e innamorata, l’attrice non esclude di poter diventare nuovamente mamma.

LAURA TORRISI, IL DESIDERIO DEL SECONDO FIGLIO

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Visto, Laura Torrisi ha parlato della possibilità di avere u secondo figlio regalando così un fratellino o una sorellina a Martina:

“È sicuramente molto presto per parlarne. ma sono sincera: ho sempre pensato che avrei voluto almeno tre figli. Mia figlia Martina, tra l’altro, ha iniziato a chiedermi se rimarrà figlia unica, dopo aver passato un lungo periodo in cui era felice di esserlo. Ora sta cambiando idea, ma è ancora confusa: un giorno mi dice che vorrebbe un fratello, il giorno dopo una sorella. E se le chiedo perché mi risponde: “Perché ci voglio litigare!”. È una motivazione un po’ strana, eh?”.

Sulla sua nuova storia d’amore con Luca Betti, invece, ha detto: “Quello che sto vivendo con lui è un momento felicissimo. Non me la sento di aggiungere altro. Penso che per me parlino i miei occhi. Non sono a forma di cuoricino?”.