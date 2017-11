Belen: “Non mi depilo perché sono sudamericana, e noi tutti facciamo così”

Uno scatto in bianco e nero ha messo in risalto una leggera peluria in controluce che ha fatto storcere il naso ad alcuni fan.

Scontati i commenti: “Ma non ti depili?”. Meno scontata la risposta data da Belen, che anziché ignorarli o negare, ha tranquillamente ammesso di non depilarsi, almeno non completamente.

“Non mi depilo perché sono sudamericana, e noi tutti ci lasciamo la peluria bionda – ha scritto la showgirl argentina in un commento – i peli grossi ovviamente vanno via con la ceretta, ma il resto sono bellissimi, ti fanno dorata! Sono diverse culture, io odio la ceretta sulle braccia perché poi pungi!”.