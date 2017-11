Il dolore di Jimmy Ghione: “Mia moglie mi ha lasciato, ho sofferto come un cane”

E’ di poche settimane fa la notizia di una crisi matrimonionale tra Jimmy Ghione, lo storico inviato di Striscia la Notizia e la moglie. In realtà, la crisi risale ad un anno fa come ha raccontato lo stesso Jimmy Ghione ai microfoni del settimanale Oggi.

LO SFOGO DI JIMMY GHIONE

Il matrimonio di Jimmy Ghione è finito un anno fa e per l’inviato di Striscia è stato un momento molto duro da affrontare:

“La verità è che Tania mi ha lasciato più di un anno fa, nel novembre del 2016. Una mattina, dal nulla, mi ha detto: “Jimmy, non sento più quello che sentivo prima”. Per quattro mesi abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto, ho sofferto come un cane”.

Secondo quanto ha raccontato Ghione, sarebbe stata la sua poca presenza a spingere la moglie a prendere tale decisione:

“Mi ha detto che non ero presente, che la davo per scontata. Io sono un portatore sano di matrimonio, ero innamorato come il primo giorno. Avrei voluto invecchiare con lei”.

Jimmy Ghione ha così approfittato dei microfoni del settimanale Oggi per smentire il gossip su un suo presunto flirt con la modella Alejandra Gutierrez:

“Nel salutarmi, mi ha dato un bacio sulla bocca. “Caso” vuole che ci fosse un paparazzo, che ha scattato proprio in quell’istante… Per me, quella donna conta meno di zero… Io sono un family man. Ora come ora, non saprei gestire un innamoramento”.

Per ora, dunque, nella vita di Jimmy Ghione non c’è spazio per l’amore.