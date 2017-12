Molestie sessuali, Angela Lansbury shock: «colpa in parte delle donne»

Non sono affatto piaciute ai fan, che l’hanno subissata di critiche sui social, le dichiarazioni di Angela Lansbury sulle molestie sessuali.

L’ex Signora in Giallo, intervistata da Radio Times sullo scandalo Weinstein, ha dichiarato di non essere mai stata molestata e che per quanto riguarda questo spinoso argomento… «le donne dovrebbero prendersi parte della colpa».

«Rispetto a questa vicenda ci sono due facce della stessa medaglia – si è spiegata l’attrice – Dobbiamo ammettere che, da tempo immemorabile, le donne fanno di tutto per sembrare attraenti, e sfortunatamente tutto ciò ci si è ritorto contro. Ed è questo il punto cui siamo arrivati oggi».

«Donne, qualche volta dobbiamo prenderci la colpa. Lo penso davvero – ha aggiunto la Lansbury – Anche se è terribile dover dire che noi donne non possiamo renderci attraenti senza rischiare di essere molestate o essere stuprate».

Insomma, la cara vecchia teoria che se ci mettiamo gonna e tacco in qualche modo ce la siamo cercata? «No, e non ci sono scuse per quanto accaduto. E penso che adesso tutto questo potrebbe finire, o almeno dovrebbe essere così. Molti uomini adesso dovrebbero avere paura».