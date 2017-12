Nadia Toffa sta male: la Iena ricoverata in gravi condizioni

Nadia Toffa, inviata storica de Le Iene e conduttrice dell’appuntamento domenicale insieme a Nicola Savino, Giulio Golia e Matteo Viviani, è stata colpita da un grave malore mentre si trovava a Trieste ed è attualmente ricoverata presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cattinara di Trieste.

MALORE PER NADIA TOFFA

Nadia Toffa si sarebbe sentita male mentre si trovava nella sua stanza d’albergo a Trieste. A riportare immediatamente la notizia è stato il quotidiano locale Il Piccolo secondo cui l’inviata delle Iene sarebbe stata immediatamente soccorsa.

Secondo le prime indiscrezioni, le condizioni di Nadia Toffa sarebbero gravi ma non sono ancora state rese note le cause del malore che ha colpito la 39enne.

Sulla pagina ufficiale delle Iene non c’è ancora nessun comunicato. Sul profilo ufficiale dell’inviata delle Iene, nel frattempo, sono tanti i messaggi d’incoraggiamento dei fans.

