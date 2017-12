Melita Toniolo mamma: l’ex gieffina ha partorito, l’annuncio sui social

Melita Toniolo ha partorito. L’ex gieffina è diventata mamma del piccolo Daniel, nato dall’amore con Andrea Viganò. Ad annunciare il lieto evento è stata la stessa Melita con un tenerissimo video pubblicato su Instagram.

“E’ ARRIVATO IL SOLE NELLA NOSTRA VITA, UN SOLE DI NOME DANIEL.

L’emozione piu’ grande,più forte e indescrivibile di tutta la mia vita.

La cosa piu’ bella del mondo.

Ti amiamo alla follia piccolino. Infinitamente”, ha scritto Melita Toniolo ricevendo gli auguri dei fans.

Il piccolo Daniel si è fatto attendere. Il parto, infatti, era previsto intorno al 7 dicembre ma il lieto evento è avvenuto solo oggi.

Nei giorni scorsi, la stessa Melita si era mostrata ansiosa e nervosa per il ritardo del suo primogenito:

“Non lo so ragazze,quanto manca , non lo so.

Mi prenderete per maleducata, ma non posso rispondere a tutti, tutti tutti i msg che mi scrivete con scritto “quanto manca” ,tutti i giorni,perchè fisicamente davvero,non ci riesco.Primo perchè non lo so, non lo so davvero!

Secondo perchè sono abbastanza nervosa, ma credo lo abbiate capito, credo sia normale, e leggerlo 748595 volte tutto il giorno , non mi fa stare di certo meglio.Come voi, aspetto.

-Con una curiosità “leggermente”

diversa……-

Non posso raccontarvi tempi,modi, e le mie giornate fuori o dentro l’ospedale….vi ho sempre raccontato quello che mi andava senza mai andare “oltre” quella che per me e’ la vita “vera”.

Non vivo perennemente incollata a questo social , anche se siete abituati a questo mondo irreale di chi vive solo qui dentro …la mia vita e’ un’altra,qui condivido quello che mi va..ma non e’ Tutto quello che vivo realmente! Vi sembrera’ strano ,stupido e impossibile ma..è così.Ci lavoro, mi tiene compagnia nei momenti di noia, ma la mia vita e’ un’altra ;)

A volte sì, disattivo i commenti…perche’ in questo momento così ..delicato e pesante, non mi piace leggere certe cose inutili e stupide,ma veramente ignoranti..giudizi buttati a caso su regole di vita non mia, non mi interessa, non mi servono.Ma allo stesso tempo, voglio regalare qualche “coccola” a tutte le donne nella mia situazione,che mi hanno tenuto compagnia e con molto rispetto si sono avvicinate e ritrovate.

Dietro ad una gravidanza c’e’ un mondo infinito….e solo passandoci l’ho capito!

Disattivo i commenti perche’ spesso , e’ molto meglio stare in silenzio che scrivere tanto per rovinare un momento,magari per chiedere qualcosa che, (fondamentalmente, sotto sotto) non ci interessa davvero.

E anche qui, non sopporterei sentirmi dire “eh, ma un personaggio pubblico deve accettare tutto….”

(Ecco.Questa per me e’ sempre stata una grandissima cazzata,una frase inventata tanto per avere il permesso di dire le cose senza filtro)

Primo perche’ ormai di pubblico ho poco(😂) e due perche’ prima di essere qualsiasi cosa voi decidiate, sono una donna con un cuore……anzi, due”.