Belen Rodriguez pubblica un video con Santiago e arriva il messaggio di Stefano De Martino

Belen Rodriguez pubblica un video su Instagram in compagnia del figlio Santiago e a sorpresa arriva il messaggio di Stefano De Martino. Tra la showgirl argentina e il ballerino napoletano c’è un rapporto sereno e, in vista del Natale, i due sono pronti a ricoprire di attenzioni il figlio Santiago per il quale sono riusciti a mettere da parte i rancori instaurando un rapporto basato sul reciproco rispetto.

BELEN RODRIGUEZ E IL MESSAGGIO DI STEFANO DE MARTINO

In vista del Natale, Belen Rodriguez e il piccolo Santiago hanno scritto la lettera a Babbo Natale. Il piccolo, come tutti i bambini, ha elencato i regali che vorrebbe trovare sotto l’albero tra i quali c’è un cucciolo di tigre finto, un geco finto e una bicicletta con una scopa che fa i grattini sulle spalle mentre si pedala. La bicicletta, ammette Belen, sarà difficile da trovare. Il video ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni. Tra i tanti commenti è spuntato quello di Stefano De Martino che ha scritto: “Il prossimo anno la lettera la scriviamo a Macgyver”. Il gesto del ballerino napoletano non è passato inosservato ricevendo tantissimi like da parte dei fans.

Per Belen Rodriguez e Stefano De Martino è un bel periodo. La showgirl argentina, oltre ad essere sempre sulla cresta dell’onda professionalmente parlando, è anche felice sentimentalmente. La sua storia d’amore con Andrea Iannone, infatti, procede a gonfie vele. Stefano De Martino, invece, è in procinto di partire per l’Isola dei Famosi 2018 come inviato mentre è ancora alla ricerca dell’amore.