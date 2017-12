Paolo Ruffini: “Diana Del Bufalo mi ha tradito, ma sono a favore del poliamore”

La strana coppia composta dai comici Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo continua a far parlar di sé. Dopo un’inizio turbolento (lui per lei ha lasciato la moglie Claudia Campolongo), tra i due conduttori di Colorado sembrava andare tutto a gonfie vele.

Poi lo stop, questa estate. Tante le voci sui motivi della rottura. Alcune, le più fondate in effetti, davano Diana Del Bufalo innamorata di un chirurgo. E in effetti a quanto ha raccontato il livornese a Radio24, è esattamente ciò che è successo.

“Questa estate era scappata con uno, poi è tornata e si è messa con un altro, con un chirurgo plastico – ha confermato Paolo Ruffini – Un certo Finocchi, su cui lei ha dato anche giudizi lusinghieri a livello sessuale”

Per lui a quanto pare non è stato un grosso problema: “Io sono a favore del poliamore*, tutta la vita” ha aggiunto Ruffini. E in effetti anche la stessa Diana Del Bufalo aveva ammesso che oggi si amano in un’altra forma.

* Poliamore è la posizione filosofica che ammette la possibilità che una persona abbia più relazioni intime contemporaneamente, nel pieno consenso di tutti i partner coinvolti, in opposizione al postulato della monogamia sociale come norma necessaria (fonte: Wikipedia)