Daniele Bossari: “L’ho vista su un cartellone pubblicitario e me ne sono innamorato”

Ospite di “Che Tempo Che Fa”, Daniele Bossari ha raccontato la sua esperienza nella casa del Grande Fratello VIP: “Dentro la casa nella solitudine emergono i valori veri come l’amore e la famiglia. Sono le uniche cose a cui ci si può aggrappare. Consiglio a tutti di provare, non dico tre mesi, almeno tre giorni senza cellulare e senza giornali”.

Il conduttore ha anche ricordato l’esatto momento in cui si è innamorato di Filippa Lagerback: “Vidi un cartellone pubblicitario e rimasi folgorato. Qualche anno dopo, quando cominciai a lavorare in televisione, la richiesi sempre come ospite in tutte le puntate”.

Da quel giorno di 17 anni fa Daniele e Filippa non si sono più lasciati. Il matrimonio è previsto entro la fine della prossima primavera. E l’anello di fidanzamento? È ancora quello che ha velocemente fornito la produzione del Grande Fratello a Daniele perché potesse fare la proposta in diretta tv alla sua Filippa. Anche quest’ultima si è ormai affezionata al suo anello: “A me piace questo, è simbolico”.