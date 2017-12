“Belen mi tradiva: ho le prove”: è proprio un vizio di famiglia?

Dopo il clamoroso tradimento in diretta di Cecilia Rodriguez, che si è innamorata di Ignazio Moser dimenticandosi lo storico fidanzato Francesco Monte, ci si chiede se quello delle corna sia un vizio di famiglia, nel clan Rodriguez.

Già perché tempo fa un altro famoso ex delle sorelle Rodriguez ha accusato la maggiore, Belen, di aver fatto lo stesso con lui.

Stiamo parlando di Fabrizio Corona: “Adesso ho la conferma di quello che in fondo avevo sempre sospettato ma che, innamorato e orgoglioso, non ho mai voluto ammettere a me stesso – aveva fatto sapere l’ex Re dei Paparazzi tramite le pagine del settimanale Di Tutto, che ai tempi dirigeva – Belen mi tradiva. Dal momento che di certe cose si continua a parlare, almeno che lo si faccia nel modo giusto”.

Corona non ha mai rivelato con chi fosse avvenuto il tradimento e come avesse avuto quella prova che lo faceva sentire tanto sicuro da poter accusare pubblicamente l’ex.