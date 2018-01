Marina Ripa di Meana è morta a 76 anni dopo anni di battaglia contro il cancro

Marina Ripa di Meana è morta a 76 anni. Ad annunciare la scomparsa della donna è stato il sito Dagospia secondo cui Marina Ripa Di Meana avrebbe confidato agli amici che quello appena trascorso sarebbe stato il suo ultimo Natale. Da oltre 16 anni combatteva contro il cancro e si era sottoposta a diverse terapie che l’avevano debilitata. Nonostante tutto non si è mai arreso combattendo con coraggio la sua battaglia e non rinunciando mai a partecipare alle trasmissioni a cui era invitata. Madre di Lucreazia Lante della Rovere, era stata sposata con Alessandro Lante della Rovere.

“Sono anni che lotto contro il cancro e se non avessi fatto certe cure, mi creda: non sarei più qui! Questa è la mia battaglia e voglio che la gente si affidi sempre di più ai medici e sempre meno ai cialtroni” – aveva confessato ai microfoni di Gay.it mentre a La Repubblica aveva aggiunto – “Sono anni che combatto però continuo a vivere. Si vive ed è importante che le persone lo sappiano. La ricerca è l’unica cosa che sta andando molto bene e grazie alle terapie si possono curare i tumori o ci si può comunque convivere come nel mio caso”. Purtroppo, oggi, ha perso la sua battaglia.